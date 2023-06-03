台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後2小時墜樓身亡，家屬控告夏家父子謀財害命，質疑遭「下毒」或從低樓層「被墜樓」，律師許哲維2日向檢方再聲請8項證據調查，驚爆他殺新疑點有遺體的骨折右手有4個可疑針孔、背部有8條開放性傷口、頸部疑有勒痕等，許哲維趕赴救援醫療單位查證，針孔均非救援或醫療人員所為，全案疑點重重。家屬委託驗屍的法醫高大成博士，今天下午2點將再對外說明，他表示，如今是大瞻假設，小心求證的時候到了。

擁逾5億房產的賴男，今年5月4日與長期協助處理夏家房產的代書之子夏男登記結婚，完成手續後2小時在夏家10樓墜樓身亡。賴母堅稱兒子非同性戀者，與夏男僅2面之緣，也不可能輕生，控告夏家父子謀財害命，全案疑點重重，委託高大成調查，首度驗屍及勘驗現場。

高大成首次驗屍時發現，遺體外觀大致完好、無明顯出血，僅右手封閉性骨折質疑恐遭「下毒」，再加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」。

據了解，高大成日前第2度前往台中生命禮儀中心驗屍，有新發現。據指出，遺體的右手有4個可疑針孔，包括二頭肌有2個、手肘及手臂各1個；背部則有8條可疑的開放性條狀傷口，大小約10公分X3至2公分，包括左肩到右腰側有3條、直式4條、平行1條。此外，脖子也有疑似勒痕。

為釐清針孔肇因，許哲維今天趕赴台中市消防隊及醫院調閱救援時的監視影像及詢問醫療人員，赫然發現，救援人員並未扎針，而醫療人員僅在左手施打針點滴等劑，右手4個針孔來自何處？令人費解。