68歲「發哥」周潤發近日與袁詠儀等人合拍的電影《別叫我賭神》本月21日將在大陸上映，最近劇組公開一支花絮，可見拍片過程中，周潤發的額頭眉心部分意外受傷見血，「發嫂」陳薈蓮緊張地上前關心，正當眾人都緊張周潤發會不會留下疤痕毀容之際，周潤發老神在在安撫回應說：「冷靜點，皮外傷而已」，還搞笑說：「好在頭髮（還）多欸」。

周潤發先前出席楊紫瓊回香港的感恩餐會，可見當時他沒染髮，頂著一頭斑白短髮現身，驚艷粉絲。而先前他為了拍電影《別叫我賭神》染上黑頭髮更留長，整個人看來年輕不少，在一場與黃德斌的對手戲中，周潤發被安排要被對方用道具打頭，沒想到出了意外打破周潤發的頭，當場血流不止。

周潤發先前出席楊紫瓊感恩餐會。（圖／翻攝自黃秋生 Anthony Perry臉書）

之後工作人員立即上前扶周潤發在椅子上坐下，他一邊壓住額頭止血，一邊安撫所有人說：「別怕，冷靜點，冷靜點，皮外傷而已，沒事沒事」，見到陳薈蓮上前察看傷勢，周潤發則決定要先去醫院縫幾針，再回來繼續工作，請導演可以利用時間先拍別的鏡頭，可見其體貼及敬業精神。

一旁有人想緩解緊張氣氛，開玩笑說：「糟了，發哥不帥了」，周潤發妙回：「好在...頭髮多欸」，讓其他人忍不住笑了，其他網友回應：「太敬業了」、「發哥我也是第一次發現你這個髮量啊」、「周潤發是怎麼做到的？我也想擁有這樣的發量」、「天王能伸能屈」。