民進黨性平事件爆不停，相關加害者揚言以司法捍衛清白，對此，副總統賴清德今出席「北市公共衛生師公會成立大會」受訪表示，針對民進黨性平事件，要再度跟受害者和台灣社會致歉，同時要感謝受害者勇敢站出來，因為面對職場霸凌以及性平事件，絕對不必要大局為重，你們的人身安全是最重要的。

副總統賴清德3日出席台北市公共衛生師公會成立大會。（趙雙傑攝）

賴清德指出，為了要解決過去和現在發生在黨內的性平事件，以及避免未來類似事件發生，民進黨已經展開3項黨務更新，第一點，建立直接申訴管道，受侵害同仁可以向祕書長申訴，成立性平部專責信箱，只能由主任查閱，保護當事人隱私。

賴清德表示，第二點秉持「零容忍」的處理原則，因為每個人都有百分之百的權利，不讓自己的身體受到侵犯，一旦接受到申訴檢舉民進黨就會啟動調查，如果查證屬實，一律開除永不錄用，必要時會把證據移送法辦或是配合檢調單位調查，民進黨會給予受害者必要的協助，包含諮詢、心理輔導以及任何法律的協助，民進黨也會副知給離開民進黨服務的侵害者現在單位的主管，一定要追究當事人責任。

賴清德說，第三點是展開黨內內規修改，強化民進黨性平機制，增加性平教育，建立一個性平友善的工作環境避免類似情況再度發生，民進黨嚴肅面對每個案件，不會因為考量選舉因素，而有任何改變，因為性平是民進黨的價值，不會有退卻。