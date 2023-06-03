We won’t be deterred by dangerous operational behavior at sea or in international airspace.



The People’s Republic of China continues to conduct an alarming number of risky intercepts of U.S. and allied aircraft flying lawfully in international airspace. pic.twitter.com/X7mAgangfO — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 3, 2023

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周六在新加坡舉行的香格里拉對話中說，華府將致力維持台海現狀，並反對片面改變現狀。他並對中方不願參與軍事危機管理深表關切，同時警告，會談是避免衝突的關鍵。

據路透3日報導，奧斯汀說，美方不尋求衝突，但也不畏懼欺凌或脅迫。同時他指出，台海衝突並非不可避免，也並非迫在眉睫，而目前的威懾力很強大，至於維持這種狀況是美軍的職責。美中之間最棘手的安全議題，就是台灣的未來。如今各方愈來愈擔心，解放軍可能攻台，並把美國捲入衝突。

奧斯汀指出，俄羅斯攻打烏克蘭的例子顯示，要是大國能不受懲罰，攻打和平的鄰國，那世界將會變得多危險。美軍官員先前說，中國大陸國家主席習近平要解放軍培養2027年可能攻台的能力。然而，奧斯汀說，那並不意味著他已經決定這麼做。

此外，奧斯汀說，美中國防和軍事領導階層維持溝通管道暢通，對防止衝突，並促進亞太穩定是不可或缺的。他指出，對北京一直不願以更認真的態度，來參與更好的美中軍事危機管理機制深感憂心。奧斯汀強調，雙方愈是對話，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。

中國大陸防長李尚福已拒絕美方邀請，在這周末和奧斯汀會談。五角大廈說，雖然兩人在香格里拉對話的場邊握手，但並沒有實質的對話，而李尚福會在周日發表演說。

由於從台灣主權、間諜活動，到南海領土爭端，美中都存有歧見，雙方關係正處於數十年來的最低點。