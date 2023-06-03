美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周六在新加坡舉行的香格里拉對話中說，華府將致力維持台海現狀，並反對片面改變現狀。他並對中方不願參與軍事危機管理深表關切，同時警告，會談是避免衝突的關鍵。

據路透3日報導，奧斯汀說，美方不尋求衝突，但也不畏懼欺凌或脅迫。同時他指出，台海衝突並非不可避免，也並非迫在眉睫，而目前的威懾力很強大，至於維持這種狀況是美軍的職責。美中之間最棘手的安全議題，就是台灣的未來。如今各方愈來愈擔心，解放軍可能攻台，並把美國捲入衝突。

奧斯汀指出，俄羅斯攻打烏克蘭的例子顯示，要是大國能不受懲罰，攻打和平的鄰國，那世界將會變得多危險。美軍官員先前說，中國大陸國家主席習近平要解放軍培養2027年可能攻台的能力。然而，奧斯汀說，那並不意味著他已經決定這麼做。

此外，奧斯汀說，美中國防和軍事領導階層維持溝通管道暢通，對防止衝突，並促進亞太穩定是不可或缺的。他指出，對北京一直不願以更認真的態度，來參與更好的美中軍事危機管理機制深感憂心。奧斯汀強調，雙方愈是對話，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。

中國大陸防長李尚福已拒絕美方邀請，在這周末和奧斯汀會談。五角大廈說，雖然兩人在香格里拉對話的場邊握手，但並沒有實質的對話，而李尚福會在周日發表演說。

由於從台灣主權、間諜活動，到南海領土爭端，美中都存有歧見，雙方關係正處於數十年來的最低點。

文章來源：U.S. defence chief tells China talks essential to avoid crisis
都是為了山東艦 美批殲16危險攔截 陸說話了
不爽美交台「刺針」 陸兩071兩棲登陸艦罕見現身這樣做
影》超級種馬高調補給 美自曝太平洋潛艦行蹤要幹嘛

#台海 #現狀 #衝突 #南海 #香格里拉對話