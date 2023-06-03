嘉義縣竹崎警在案發現場蒐證調查。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

長照人倫悲劇！嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑長期照顧老父親壓力大，2日深夜以枕頭悶死父親後，自己服藥意圖輕生，在外地工作的哥哥接到妹妹疑似遺書的簡訊，驚覺不妙，趕回家後發現父親死亡，妹妹倒在床邊，意識不清，盧女經送醫後救回一命，但意識模糊，尚無法製作筆錄，案發原因及過程待檢警調查釐清。

昨晚10時5分許，嘉義縣消防局接獲報案，趕到竹崎鄉和平村盧厝挖附近救護，現場1名男子身體僵硬，明顯死亡，未送醫；另一名44歲女性呈現昏迷狀態，送往嘉義基督教醫院急救。

據初步了解，盧女離婚後，與73父親及哥哥同住在竹崎鄉和平村老家，家中經濟靠哥哥工作維持，還算穩定，盧女疑因不堪長期照顧臥病的父親，精神不穩定，昨晚疑用枕頭悶死父親後，再吞不明藥物意圖輕生。

竹崎分局警方封鎖現場採證調查，現場沒有破壞跡象，沒有打鬥痕跡，盧父身形瘦弱，躺在床上無掙扎痕跡，而盧兄指稱，最近妹妹屢次吐露照顧父親壓力大、「想帶父親一起走」等情緒，盧女是否先餵藥再悶死父親？尚待檢警進一步調查。

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