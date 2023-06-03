一名婦人到農場遊玩，突然有隻毛毛蟲掉落到脖子上，隔天竟冒出大片密集紅疹，經醫師診斷後開立口服藥及藥膏，3天後即有明顯改善；另有1家3口僅在農場的樹下休息，雖沒碰到昆蟲，卻也發生類似紅疹現象。兒童感染科醫師顏俊宇表示，上述案例皆為所謂的「毛毛蟲皮膚炎」，有時未必直接碰觸蟲體才會冒疹子，由於蟲毛容易斷裂，再經過風吹飄散掉落於人體上，也會產生紅疹。

醫師顏俊宇在臉書專頁發文，介紹奇癢無比的毛毛蟲皮膚炎。他表示，近期門診出現許多劇癢紅疹的患者，共同點都是近期曾到訪農場、公園或森林；其好發於肩頸部及手臂，通常在戶外活動數小時至1～2天才會出現密集分佈且極癢的紅色丘疹、濕疹，甚至產生水泡，與接觸到毛毛蟲產生過敏反應有關。

顏俊宇表示，假如在戶外發生皮膚炎，可以冰敷或使用止癢藥膏來緩解，注意避免搔抓，以免產生感染導致蜂窩性組織炎。若症狀始終沒改善，則需儘速就醫。

至於該如何避免毛毛蟲皮膚炎？顏俊宇建議，出遊時可戴寬沿帽、穿長袖衣物來遮蔽，若不小心有毛毛蟲掉落身上，記得要用吹的或用其它物品撥開，千萬不要將它打死在皮膚上，以避免剛毛及毒液擴散引發更嚴重的過敏反應。此外，經過樹下要留意並閃躲是否有垂掛在樹下的毛毛蟲，休息時也盡量避免長時間待在樹下。