日本AV女優相澤南（相沢みなみ）昨（2日）抵台時無預警淚灑桃機，拋下引退震撼彈，讓粉絲驚訝不已。除了相澤南，25歲AV女優日向真凜（ひなた まりん）也在同天宣布離開暗黑界，其中一個原因是「想跟一般人發生關係」。

日向真凜擁有很好的外在條件，長相甜美精緻之外，還有171公分、E罩杯的火辣身材，今年5月曾來台出席第九屆TAE台灣成人博覽會，與粉絲相見歡，想不到昨（2日）日向真凜在推特宣布將在本月拍攝引退作，非常感謝片商Premium，而個性有話直說的她，除了詛咒看盜版的人去死，亦直言：「我想和普通人發生性關係。」同時，日向真凜分享與明日花綺羅的合照，開心地寫下：「跟偶像從事同一份工作的我最棒了。」

日向真凜2日宣布離開暗黑界，將在本月拍攝引退作。（圖／推特@ひなた まりん）

AV達人一劍浣春秋昨（2日）在部落格「Playno.1」針對日向真凜引退一事發文，透露日向真凜1日晚間就在直播公開引退的關鍵，主因是契約到期，雖然有被事務所挽留，但她自認表演不夠誘人，決定把機會讓出來。此外，日向真凜眼見好友久留木玲和兩大前輩明日花綺羅、三上悠亞都陸續離開成人界，失去努力的目標，果斷引退。

日向真凜為了拍好作品，不交男友也不跟男優以外的人發生關係，引退後禁令雖解除，但她不會馬上談戀愛，而是想找鐵粉來一發表達感謝的心意；至於未來的生涯規劃，日向真凜會待在事務所，繼續有公開的活動。