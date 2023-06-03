民進黨籍前衛福部長陳時中曾在去年11月初選前，遭爆料對人妻牽手、摟肩，而陳時中今出席「北市公共衛生師公會成立大會」，面對此次的性平事件，他表示，現階段我們不能姑息養奸，我們對於性騷擾要零容忍；媒體追問是否會影響2024大選，陳時中坦言，任何社會事件對選情都是有影響，民進黨要坦然接受，積極處理，運用這個情勢和機會，對社會做更好的教育。

陳時中表示，相信整體的社會對性平台灣算是成熟社會，未來如何加強性平社會教育，每個人對於性平概念也要提升，現階段我們不能姑息養奸，我們對於性騷擾要零容忍，在處理相關的事情，要尊重當事人的意見，單位主管要有責任處理幫助當事人。

至於性騷事件連環爆是否會影響2024大選，陳時中說，任何社會事件對選情都是有影響，民進黨要坦然接受、積極處理，運用這個情勢和機會，對社會做更好的教育，提升黨員和黨工性平教育，這樣對於本黨才是有幫助的做法。

媒體詢問有加害者稱要訴諸法律戰，但性騷擾難認定，對此，陳時中說，應該要保護受害者，如果提起相關訴訟，要予以協助；此外，陳時中前競選總幹事、立委吳思瑤被指控疑似叫被害人不要申訴，對此，陳時中表示，這事情有點混淆要釐清後再來談。