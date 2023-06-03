國民黨總統參選人、新北市長侯友宜被徵召後，啟動向黨內要角的請益行程，今(3)日將訪台中市並與台中市長盧秀燕合體。兩人齊聲譴責民進黨性騷案加害者，盧秀燕更對於加害者要告人的舉動直呼「太生氣了」。盧秀燕也趁機向侯友宜請命，希望侯友宜未來當總統後能趕快批准捷運藍線，侯友宜則霸氣喊話，政府一直拖「不如我來做」。

侯友宜今出席活動時，被問及近期民進黨爆發的性騷擾事件，他強調，不能容忍性騷擾事件，受害者站出來要有很大勇氣，而勇氣來自全民要做受害者後盾，他強調面對這個問題，他一定會當受害者後盾，對加害者不能姑息。侯友宜強調，政府應該多做事，把性騷議題變成全民關注議題，並全方位檢討並提出更好的方向面對性騷擾事件。

盧秀燕則表示，看到這段時間受害者挺身而出揭發惡行，不但沒有得到道歉、協助，連法律扶助都沒有，反觀加害者竟要告人。盧秀燕直言她忍無可忍，「應該全民團結，協助被害者對抗惡狼，讓他們繩之以法」。

侯友宜也提到今天到紫雲巖參拜，感謝盧市長跟台中市張清照議長以及所有議員、立委陪同，希望祈求兩岸和平，大家平安過日子，這是全台所期待的事情。如何讓民眾過和平安定的日子，現在是最重要的時間。

盧秀燕今也趁機向將選總統的侯友宜請命，並提到台中捷運藍線等很久，都沒有獲得中央批准，若現在政府沒有批准，拜託侯市長當總統後能趕快批准。侯友宜則表示，台中捷運很重要，政府一直拖「不如我來做」，強調他會讓藍線捷運或綠線延伸線趕快做。

侯友宜今日在台中的公開行程，包括上午參加沙鹿深波圖書館重新開館啟動活動，接著到清水紫雲巖參拜並與鄉親座談；下午則前往益品書屋出席「侯侯拚未來－侯友宜與中部青年友約」活動。此外，也將安排侯友宜與正副議長張清照、顏莉敏及國民黨市議員共進午餐。