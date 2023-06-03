“Definitely gonna be sitting my rocking chair when I'm 79 or 90 years old and talking to my kids about, ‘yeah, back in the day, I locked these guys up.’” 😂



- Aaron Gordon on defending great players like KAT, KD, LeBron and Jimmy



(Via @ClutchPointsApp ) pic.twitter.com/oJNvS6AWpH — NBACentral (@TheNBACentral) June 2, 2023

身為西區龍頭金塊防守「大鎖」，阿隆戈登今年季後賽從首輪唐斯、次輪杜蘭特、西區冠軍賽詹姆斯，最後總冠軍賽守到熱火吉米巴特勒，也讓他不禁表示，「現在我不會回顧，但當我79或90歲時，我肯定會坐在搖椅上跟小孩說，沒錯！當年是我守住這些傢伙。」

不過阿隆戈登沒把這些防守對方進攻主力的功勞，全都歸在自己身上，「這就是比賽的一部分，我在做我的球隊需要我做的事情，正如我先前說過的，這是整個團隊一起努力下的成果，一直以來都是這樣，需要場上5名球員的配合才可做到完整防守。」

儘管進攻端表現始終不太穩定，阿隆戈登的強悍防守，卻是金塊今年一路闖進總冠軍賽的幕後功臣之一，畢竟他在防守端對上的球星，可說一個比一個難守，包含唐斯、杜蘭特、詹姆斯與吉米巴特勒等進攻高手，但他都可以成功且有效降低對方進攻績效。

特別是在總冠軍賽G1，在阿隆戈登努力盯防下，吉米巴特勒全場投14中6，僅拿今年季後賽新低13分，更沒出現任何罰球機會，場上正負值來到負17，可見阿隆戈登確實帶給吉米巴特勒不小麻煩，接下來金塊能否成功拿下隊史首冠，阿隆戈登的防守仍屬關鍵。