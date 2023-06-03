民進黨從1日爆發多起性騷擾案件，民進黨祕書長許立明2日緊急開記者會並鞠躬道歉，然而黨主席賴清德在性騷案爆發當下，出現在媒體面前時卻拒不回答，轉身離開。中天《盧秀芳辣晚報》由記者「辮子妹」針對此議題進行街訪時，一位年輕人直言，「轉身離開會影響選情，這樣是不負責任的做法。」

辮子妹昨（2）日針對「賴清德在性騷案爆發當下，第一次出現在媒體面前時卻拒不回答，轉身離開」進行街頭訪問，大多數受訪年輕人皆表示，「沒禮貌」、「處理的心態，會覺得滿不好的」、「很冷漠，不該用這種態度去面對，哪怕賴清德網路講的再有誠意，但實質感覺上，給人沒有反省的感覺」、「有可能是選舉的關係，但賴清德這樣做對自己沒有幫助」、「主席是最大的，賴清德有責任去公布這件事情，但講得不完整的話，民眾確實會有所反彈」。不過也有少數人為賴清德說話，表示「賴清德一定有自己的想法，保護受害者，沉默或不回答，我都尊重。」

不過賴清德今（3日）早出席「北市公共衛生師公會成立大會」，於會前受訪時，終於對性騷擾案正面回應，強調再度跟受害者和台灣社會致歉，並感謝受害者勇敢站出來。他還指出，面對職場霸凌以及性平事件，絕對不需要大局為重。

除此之外，賴清德還提到，民進黨已經展開3項黨務更新，第一點，建立直接申訴管道；第二點秉持「零容忍」的處理原則，只要接受到申訴檢舉民進黨就會啟動調查，若經查證屬實，一律開除永不錄用，必要時還會把證據移送法辦或是配合檢調單位調查；第三點則是展開黨內的內規修改，對民進黨性平機制進行強化，增加性平教育。

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