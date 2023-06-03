民進黨性騷擾吃案風波持續延燒，國民黨台北市議員張斯綱在臉書貼出一張前民進黨女黨工的臉書截圖，內容透露曾被樁腳用信封戳胸部，欲報警時卻被時任女議員、現已當上立委的人阻攔；張斯綱直指，施壓者正是民進黨立委吳思瑤。對此，吳思瑤深夜發文，強調這是嚴重的汙衊。

據張斯綱貼出的臉書貼文截圖，該名女子表示，自己在選舉結束、收拾競選辦公室物品時，時遭到一名地方樁腳「用信封戳胸部」，讓她氣到跟辦公室主任一同報警。不過當時一名負責同一個競選辦公室的女性議員，利用權力阻止他們報警，「警察也很誠實跟我們說議員不給報警，主任和我大傻眼。」該名女子表示，於是她與主任打給另一名女議員的助理，在協助之下才完成報警流程，不過最終在兩個議員的夾擊下，最終只能走行政流程申訴，「後來那個阻卻報警的人當上了立委。」

張斯綱接著點名吳思瑤「是忘記了還是害怕想起來？」他說，這位替樁腳護航性騷擾案、施壓警局阻止受害人報案，曾經是議員，後來當上立委的民代是不是妳？到底替誰護航、施壓了什麼？吳思瑤委員應該立刻出面說清楚，他也要求台北市警察局立即查閱當時資料，釐清真相及過程，還給被害人一個公道。

吳思瑤今日凌晨在臉書發文，她說，自己努力回想，十幾年前，在一場選舉中，我是助選的身分。該競選團隊內部發生與地方支持者的性騷糾紛。「我絕無如張斯綱議員所指向警方阻撓報案，這是嚴重的污衊。」

吳思瑤說，張斯綱要求市警局調查，她樂見也支持，也非常希望還原事實。在當時的時空環境下，建議依循政府提供的性騷調查機制，讓事件充分調查，讓加害者獲得懲治，是當下的她能給出的建議。

吳思瑤說，協助受害者，她也許做得不夠，自己為此深深感到抱歉，也對受害人長久以來的傷痛感到不捨。對於性平事件，保護受害一方是我們共同的立場，不分政黨，也無關政治。為個人的選舉利益，切莫消費受害者，拿性平事件作為政治攻訐的工具。