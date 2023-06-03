網紅陳沂近來砲火猛烈，如今將矛頭對準知名律師李怡貞，除了直指對方「很積極要蹭我」，甚至發文嘲諷「當牆頭草的悲哀」，不過李怡貞也非等閒之輩，昨(2日)發文反擊，強調自己「有練過」，不會因為被亂批評就情緒失控亂罵人。

陳沂先前發文開酸「最近有個網紅律師，一直要蹭我，但因為太不紅沒理她，又跑來我的版上蹭」，隨即點名律師李怡貞「要打官司，我真的不會找這種網紅律師」，李怡貞則反嗆：「如果你覺得我在蹭你，就不需要特別發一篇文讓我蹭，我實在不知道該感激還是該笑」，未料，陳沂舉出多起實例，接著狂酸：「這就是當牆頭草的悲哀」，雙方隔空交鋒，掀起網友議論。

原以為兩人戰火暫時平息，未料，李怡貞昨(2日)再次發文，表示陳沂過於低估她的實力，畢竟被tag那麽多篇仍未失控亂罵人，讓對方無法提告公然侮辱罪，接著強調「本阿姨律師真的練過啦」，更指出留言的陳沂水軍或粉絲，仇恨值都相當高，就連語徑都相當神似，對於網友表示難得看到陳沂攻擊人到前所未有的境界，李怡貞則是略微得意表示：「我其實在妳眼中算是一個厲害的律師」。

對此，網友紛紛留言：「看粉絲就知道這個人的品格，到處攻擊還沾沾自喜那詭異邏輯，真是令人反感」、「三斤姨一直活在自己的世界裡！妳是我目前覺得火力可以跟她對擊的人」、「陳沂這次自滿想越級打怪，結果完全踢到鐵板」。