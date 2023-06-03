響應世界自行車日，南部車友齊聚大鵬灣。(林和生攝)

屏縣長周春米單車起步時不慎跌倒，所幸在旁人協助下仍順利騎乘，並揮手表示無大礙。(林和生攝)

觀光局為響應6月3日世界自行車日活動，邀集南部場車友齊聚大鵬灣，透過環騎圓夢APP紀錄軌跡，展現對自行車旅遊的熱愛與支持。此次活動串連全台45段騎乘軌跡，巧妙拼成台灣形狀，彰顯自行車旅遊在寶島上的蓬勃發展，並展現政府與民間部門推動節能減碳目標的努力與決心。

為迎接疫後觀光復甦，交通部觀光局於6月3日世界自行車日同步辦理「2023世界自行車日單車遊程嘉年華」，分北、中、南3地騎乘；活動出發同時，由交通部運輸研究所將環臺自行車路線劃分成45條路段，分別騎乘自行車至各路段終點，並透過環騎圓夢APP紀錄騎乘軌跡，串連45段騎乘軌跡拚成台灣形狀。

南部場由行政院副院長鄭文燦、屏東縣長周春米、交通部次長祁文中及單車界網紅小D等人領騎，鵬管處更邀集屏東科技大學師生、遊客逾200人，從大鵬灣騎至水底寮7-11維軒門市，騎乘距離為16.51公里。

觀光局表示，透過車友參與騎乘自行車，並將環騎圓夢APP軌跡連接成台灣形狀，不僅點亮台灣深具意義，並展現政府與民間部門推動節能減碳目標的努力與決心。