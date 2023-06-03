一名人妻分享，和老公結婚5年，3年前為了生小孩瘋狂愛愛，產後她努力減肥恢復生產前的身材，甚至還主動學習一堆前戲挑逗的技巧，無奈老公就是「性致缺缺」，兩人恩愛的次數也暴跌，讓原PO忍不住萌生想離婚的念頭，引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《靠北婚姻-社團討論區》上分享，她和老公結婚已經5年了，3年前因為急著要孩子，夫妻倆每天早晚都拚命做人，後來順利懷孕生子。

女網友表示，為了可以早日開機，她每天都積極減肥，讓自己用最快的速度恢復到產前的身材，但是不知為何老公總是「性致缺缺」，經常找各種理由推拖，晚上的時候說早上再來，早上又說要工作，下班以後再給，下班又喊累。產後的愛愛也隨著時間過去越久，次數越來越少，從最初的1年1次，到現在完全沒有。

女網友指出，老公沒來由的「性冷感」讓她一度萌生離婚的念頭。不過她選擇再努力嘗試，因此積極學習了一堆前戲挑逗的技巧，不僅買了玩具玩給老公看，還有看影片自學口交的技巧，也常常拿他的「弟弟」練習，但不管怎麼做，老公就是不碰她。

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO很有心，感覺老公身在福中不知福。不過，也有許多過來人分享，可以找機會和老公好好談談，如果老公沒有外遇的話，也許是因為壓力太大，當初生了第一胎以後，老公也是壓力大到喪失性慾。

另有老司機則是歪樓直呼，剛剛看太快，竟然看成找老公的弟弟練習前戲挑逗技巧，想說這個發展太刺激了。