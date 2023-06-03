騎車摔落邊坡的陳姓老翁頭部挫傷腦出血，所幸有路過軍人協助將機車抬回路旁並通報救護。(圖／警方提供)

金門地區太武山區環中路昨(2)日下午發生一起騎士摔落邊坡意外！1名80多歲陳姓老翁騎車欲往象山寺方向行駛，疑似因精神恍惚不慎連人帶車衝進邊坡草叢中，造成騎士頭部挫傷腦出血，所幸有路過軍人協助報警送醫，有關肇事責任警方目前正在查證中。

警方指出，昨日下午13時18分左右，陳姓民眾(男、26年次)騎乘普通重機車，沿金湖鎮環中路往象山寺方向行駛，因不明原因致車輛騎落路旁邊坡下，適後方有一名軍人發現後，協助將機車抬回路旁並通報救護。陳男頭部挫傷緊急送衛福部金門醫院就醫。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對駕駛實施酒測結果，初步排除酒後駕車行為。

金湖分局提醒民眾，高齡長者騎乘機車應特別小心，隨著年齡的增長，人們感官能力會退化，應盡量避免騎(開)車，以免意外導致交通事故發生。

警方也說明，自2017年7月1日起，1942年7月1日(含)以後出生，屆滿75歲或1942年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，在收到換照通知單或接到電話通知後，請儘速至監理站辦理換照，只要體檢和認知功能測驗通過就可以換照繼續騎車，因此建議高齡駕駛重新做檢查，確保身體健康和認知能力正常再來騎車，對自己與所有用路人都有保障。