康姓駕駛車牌遭註銷，竟異想天開在改裝車上懸掛偽造車牌，遭「靜桃專案」的員警盯上逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

改裝車掛偽造牌竟是這原因 靜桃專案逮人送辦

康姓駕駛因交通違規過多又不繳錢和定期檢驗，車牌遭註銷，竟異想天開在改裝車上懸掛偽造車牌，豈料反遭執行「靜桃專案」的員警盯上，但康男不但拒檢逃逸，還在巷弄間高速穿梭，警方立即發動警網圍捕，10分鐘內逮到人移送偵辦。

桃園市政府6月1日起跨局處實施長達1個月的「靜桃專案」取締噪音車，桃園警分局埔子派出所警員范立揚及紀清賢2日下午近3點於廈門街發現一輛改裝自小客竟懸掛偽造車牌，立即尾隨廣播請駕駛靠邊停車受檢，改裝車卻馬上逃逸，還在巷道間高速穿梭行駛。

警方擔心影響民眾安全，也避免近迫跟隨引發危險，立即通報發動警網圍捕，不到10分鐘就在桃園區文中路與國際路口成功攔截，被警車包圍的43歲康姓駕駛一度強力反抗，仍遭員警合力壓制。

康男束手就擒，才坦言因違規過多未繳納罰款，加上沒有按期檢驗，車牌遭到監理機關註銷，他異想天開懸掛偽造車牌上路，天真以為可以規避警察取締，沒想到反而引起員警注意，警訊後依法送辦。

為使市民有安寧的居家環境，桃園分局6月1日起與環境保護局及桃園監理站合作，共同執行「靜桃專案」勤務，呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保及監理單位將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。