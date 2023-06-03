戴蒙2014年曾來台灣，還與當時的總統馬英九會面。（中央社）

繼輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長季辛格等重量級CEO相繼訪台後，摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）2日也抵達台灣，知情人士透露，他或將與國泰金及富邦金兩大客戶見面，但不會與任何台灣官員會晤。戴蒙在2014年首度訪台，曾與當時總統馬英九會面，時隔9年後再度來訪。

綜合外媒報導，戴蒙2日抵達台灣，計畫與500名台灣員工和客戶碰面，這是他亞洲行程的一環，預計拜訪大客戶國泰金控與富邦金控。戴蒙上次來台是2014年，還與當時的總統馬英九會面。

小摩1970年代起在台灣就設有業務，包括企業和投資銀行、商業金融及資產管理。

戴蒙5月31日到訪上海，參與摩根大通年度全球高峰會，積極拓展小摩在中國大陸的業務。他在此行還拜會上海市委書記陳吉寧等多位高階官員。

近期全球企業大咖陸續來台灣參訪，此前包括輝達執行長黃仁勳5月底出席台大畢業典禮致詞、參觀台北Computex展受到巨星般歡迎；英特爾執行長季辛格5月22日旋風訪台，並出席活動演講；安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）也來台。