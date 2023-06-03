《康熙來了》過去有個「小本本」橋段，專請名人或媒體人爆料藝人的真面目，節目結束後，此類八卦單元的熱度依然不減。近日資深記者賈斯定上節目爆料，在演藝圈有對「神鵰俠侶級」的螢幕夫妻，私下其實各玩各的，女方還有位「私交甚篤」的乾弟弟，傳聞兩人被拍一起開房間，退房後還等不及清潔人員處理，狗仔就闖進偷拍亂翻，果不其然，「還真的有拍到一些東西」。

記者賈斯定近日上《小明星大跟班》八卦爆料單元，表示就他所知，演藝圈有對天王、天后組成的夫妻，表面上看來恩愛，羨煞旁人，被稱為模範夫妻檔，但其實兩人早就感情淡薄，私生活都非常精彩。女方有小她非常多歲的男星乾弟弟，平時兩人都用姐弟相稱，然而關係非比尋常。

【完整版】演藝圈這些秘密，是怎麼流傳出去的?!｜2023.05.31 趙正平、劉雨柔、賈斯定、歐傑斯、狄志為、呂文婉、侯家瑜

賈斯定表示，某次這位天后就帶乾弟弟到國外旅行，狗仔接獲線報後就跟著兩人一起出國偷拍，天后後來跟乾弟弟住進同一間房，兩人天雷勾動地火，打得相當火熱，開心一整晚後，殊不知狗仔故意買了他們隔壁的房間，等兩人退房後就闖進搜刮整個房間，想看看有沒有發現兩人特殊關係的證物。

賈斯定說，狗仔當時連垃圾桶都沒放過，兩人用過的垃圾也被翻出，「就結果真的有翻到東西」，比徵信社還厲害。而這對夫妻的男方平時也會出入招待所，女生政商關係都很好，「高級人士只要一通電話打過來，她就會從海外飛來台灣陪吃飯」，且女星家產驚人，從演藝圈所賺的錢僅能算是零頭而已，至於其他錢從哪裡來的？真實身分是誰？就丟給觀眾去想像。