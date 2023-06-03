性騷事件蔡沐霖竟喊告 黃捷聲明：不該恫嚇無權無勢被害者

民進黨性騷事件連環爆，累計黨內已有4起。其中，被點名包庇的民進黨前青年部主任蔡沐霖公開聲明喊告。高市議員黃捷、立委賴品妤等7人發表聯合聲明指出，不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者，願當被害者的後盾，邀集律師團隊，提供專業法律意見。

黃捷等青年世代以「司法不該淪為恫嚇弱勢的工具」為主題發表聯合聲明，文中提到，「我們是一群關心台灣前途的政治工作者，近日社會高度關注政壇性平事件。我們願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全的工作環境。」

聯合聲明指出，有一部分被指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告。 台灣是法治國家，尊重任何人走法律途徑維護自己的權利。「但同時，我們也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者」。

「若您想公開陳述受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴；或您已公開表述受害經驗，卻遭到加害者提告，請跟我們聯繫。」聲明中強調，他們是誠心為民眾服務的基層政治工作者，深信落實性平價值，不分顏色。因此，決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。

聲明也表示，會邀集律師團隊，提供專業的法律意見，做為後盾。「消弭職場性平事件的不對等權力結構，我們願站在弱勢者身邊，為您遮風擋雨」。7位聲明人包括立法委員 賴品妤、中和立委參選人吳崢、台北市議員吳沛憶、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君，苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷。