上周五(5/26)因美國債務上限談判取得進展，加上美元從兩個月高位回落，ICE期棉反彈逾4%，止4跌，周一(5/29)適逢陣亡將士紀念日，ICE棉花期貨休市，周二(5/30)ICE棉花期貨持續反彈上漲，市場持續因美債上限達成協議發酵，鼓舞投資人樂觀情緒，及追隨美元指數下跌，期棉盤中大幅上漲，之後回吐部分漲幅，終場小幅收高，周三(5/31) ICE棉花期貨回跌，受累美元指數大漲以及美股、油價下跌引發拋售，周四(6/1)ICE棉花期貨強勁反彈，因美債上限協定在美國眾議院通過使宏觀面憂慮緩解，以及美元指數走跌，原油反彈3%，激勵買盤回補，期棉觸一周高點。

鄭棉期貨區間整理，截至本周四(6/1)一周盤面於每15250-15735人民幣，近一周漲逾3%，中國棉花現貨價格震盪持穩，市場成交趨於謹慎，而紡企維持剛需補庫，開機率持穩，棉紗成交價小幅下跌，預計鄭棉期貨將維持橫盤震盪走勢。，預計短期鄭棉期貨維持震盪走勢。

影響價格波動品項有:(20230526-20230601)

6/1主力月鄭棉報15735人民幣，創1周新高。

6/1主力月美棉報86.42美分，創近2周高點。

6/1中國棉花328級價格指數每噸16390人民幣，連6跌。

6/1美棉現貨報82.21美分，漲逾1周高價。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)