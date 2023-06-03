木造守車經歷不同時代的改造，底座是劉銘傳時代，車廂為日治時期，而窗戶則是民國時期。（蕭嘉蕙攝）

守車因東線鐵路拓寬改軌後，車廂軌距不合而被裁撤停用，一度成為遊民聚集處。（蕭嘉蕙攝）

台東市鐵花村昨晚10點多疑似有街友煮食不慎引發火警，火勢迅速蔓延，導致一節木造守車燒毀，一度傳出其為擁有百年歷史、清朝年間劉銘傳座車之一，經查守車為台鐵拼裝的「仿製品」，因軌距不合停用，經修復後留置展示。

自2001年舊台東車站廢站後，台東縣政府積極推動台東舊站商圈復興，坐落於台東轉運站與鐵花村轉角的木造守車，根據文化處歷史資料是1888年劉銘傳向德國霍亨索機車製造廠，購買2輛騰雲號蒸汽火車，台鐵仿製1節守車使用。

專家表示，此木造守車經歷不同時代的改造，底座是劉銘傳時代，車廂為日治時期，而窗戶則是民國時期，演變出一個跨越時代的車廂綜合體。

「守車」是貨運列車車長及貨物押運人員乘坐的車廂，當時每班貨運列車會聯掛守車於頭尾；守車只載人而不載貨稱為「專用守車」，車長有觀看前方路況之責，碰到緊急狀況時，有權掌控列車的安全。

戰後，1982年因為台東線鐵路由762mm拓寬至1067mm，車廂因軌距不合而被裁撤停用，一度成為遊民之聚集處；而車廂內原有的聯結器、輪子等重要零組件也都不翼而飛，不再復見。台東舊站廢止後改為鐵道藝術村，此木造守車經修復後，再度呈現於後人眼前，見證了台灣鐵道發展史滄桑的一頁。