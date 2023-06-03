38歲香港知名男歌手周柏豪7年前和Stephanie（朱敏君）結婚，育有一對子女，家庭生活美滿。近日，網路突瘋傳疑似周柏豪的洗澡裸照，掀起譁然；對此，周柏豪所屬經紀公司代為回應。

照片中，一名長相神似周柏豪的男子在淋浴間洗澡，突然被鏡頭猛然一拍，嚇得驚慌失措，馬上用衣物遮住重點部位。照片傳開後，討論度超高，不少網友批評上傳者很缺德，也有人猜測周柏豪是不是被惡意換臉P圖，懷疑照片的真實性。

周柏豪2018年2月曾在社群透露自己在體育館的更衣室換衣服時，一名 18歲的男子疑似認出他，在更衣室門口拿手機偷拍，周柏豪發現後大聲斥責對方並要求刪除照片，「你已是成年人，你要清楚知道自己能夠做什麼，不能做什麼！」想不到被旁人指責別搞那麼多事，讓周柏豪憤恨不平，強調這是很嚴重的刑事罪，不只要自我保護，也要告訴偷拍者事情的嚴重性。

該18歲男子道歉並刪照片後，周柏豪心軟，選擇放對方一馬。想不到事隔5年，又傳出疑周柏豪的私密照，根據港媒《香港01》報導，周柏豪的經紀公司針對照片一事做出回應：「我們已經聯絡律師，尋求法律意見，現階段不方便回應。我們會保留一切的法律追究權力，多謝大家關心。」

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