唐振剛主持的八大《世界第一等》前進泰國，與搭檔潘君侖體驗泰國另類古法按摩，嚇得差點落跑！古法按摩時潘君侖需平趴在3個壯漢中間，一時誤把自己的臉塞進按摩師傅胯下，出糗的潘君侖面露尷尬，趕緊透過翻譯傳達：「我的臉塞到錯誤位子，請按摩師不要介意。」到美容場所時，唐振剛遭美容師以「賞巴掌」的特別手法按摩，看得潘君侖想落跑，唐振剛立刻將他強壓在體驗椅上，潘君侖怕自己被「打」到生氣，指示唐振剛說：「你把這邊的武器全部都拿走，我怕我等下會忍不住 !」

《世界第一等》這回外景團隊深入泰國按摩文化，唐振剛、潘君侖罕見在鏡頭前顯露驚慌失措模樣。看著按摩師傅用布替客人調整頸椎，此舉令潘君侖相當緊張，只見體驗過程他一臉猙獰大叫：「我的頭顱跟脖子要分開了！」接著體驗美容師的揉臉按摩，又忍不住大喊：「哇，我的眼睛要歪掉了，我媽都沒有這樣打過我。」而相對淡定的唐振剛在美容師重打數下後，竟也忍不住開始失控，一邊被老師追著邊苦笑說：「我好多年沒被這樣打過了。」潘君侖見狀卻故意調皮喊「安可」，要老師打久一點。

結束另類按摩後，《世界第一等》主持人唐振剛與搭檔潘君侖接著體驗「泰版玩命關頭」及生吃小卷文化，看著泰國人用耕田機當F1賽車馳騁在稻田中，唐振剛和潘君侖都覺得不可思議，驚訝表示「我看到了什麼！」當地人站在耕田機輕鬆飆速，對比兩人卻相當狼狽，不僅操作困難，耕田機還連連熄火，好不容易成功行駛後，又因為車子震動太大，兩個大男生頻頻哀嚎「腳痠、腳要抽筋了」。