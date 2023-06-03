43歲亞洲舞王「小豬」羅志祥先前和大陸網紅周揚青交往9年，2020年女方拋震撼彈，除了宣布兩人分手，更爆主因是羅志祥和大量女性有親密關係，不僅玩多人運動，還跟「蝴蝶姐姐」愷樂過從甚密，使羅志祥演藝事業幾乎全毀，最近才逐步復出。近日，傳聞羅志祥復合周揚青，男方沒回應，倒是網上傳出羅志祥有意追求「越南第一美」芝芙的假圖片流出，工作室第一時間駁斥是假消息。

羅志祥多年前因被拍到和周揚青住進同一間飯店，深夜時男方潛進女方房間，戀情因此曝光，多年來兩人頻傳好事近，卻在2020年爆出分手，羅志祥更因多人運動等傳聞，導致被大陸節目除名，遭貼上劣級藝人而被封殺，而愷樂後來在IG向周揚青道歉，從此退出演藝圈，隔年傳出已經秘婚，但好友莎莎不敢證實，直說：「我不知道耶，因為那個不是我的事情，我就不方便幫她回答。」

羅志祥工作室否認謠言。（圖／翻攝自羅志祥工作室微博）

今年3月，有八卦媒體爆料：「某頂流級男星與富二代女友復合了」，並稱：「他們在一起這麼多年了，過2年結婚也不是沒可能。」引來網友對號入座狂猜是羅志祥和周揚青，當時羅志祥以「朱碧石」出席代言活動，四兩撥千金說：「我不知道耶！問我（朱碧石）的問題啦。」近日又被挖出兩人似乎戴了情侶手環，雙方對此都未證實回應。

「越南第一美」芝芙今年上《浪姐4》打開知名度。（圖／翻攝自CHIPU芝芙微博）

然而昨羅志祥工作室官方微博卻罕見大動作回應關於羅志祥的緋聞，主因是有人合成羅志祥在台灣上節目的截圖，加上文字說：「除了周揚青，最想追的女生是？」謊造羅志祥回應：「芝芙，就覺得她很正！」而芝芙今年才以越南第一美頭銜加入《浪姐4》，羅志祥工作室澄清說：「雖然到了吃瓜的季節，但無中生有的瓜 ，吃多了只會消化不良」，否認此事，網友回應說：「這個造謠真的很離譜，15年的節目隨手截圖隨便一P就成新聞了」、「p圖造謠太可恥」、「造謠可恥，尊重兩位藝人」。