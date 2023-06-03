民進黨接連爆出性騷案，昨(2)日爆出的案例更燒向青年部。對此，臉書粉專「漂浪島嶼」直言，若上位者以身示範或是姑息職場性騷擾，結果就是上行下效，問題猛爆。

民進黨性平風暴燒向青年部，昨有前黨工指控在青年部任職時被性騷，甚至透露當時的主管未妥善處理，前青年部主任蔡沐霖也被點名「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。

臉書粉專「漂浪島嶼」昨在臉書直言，想拉青年票，卻在性騷擾問題猛出包，讓青年如何接近？該粉專強調，職場性騷擾牽涉職權問題，若上位者以身示範或是一意姑息，最後就是上行下效，問題猛爆。

針對這篇文章，許多網友認同並表示「那些年輕人都跟著那些老的學壞了」、「果然是絕對的權力；絕對的腐敗，年輕人從政不過就是一條職涯選擇的道路，還理想勒，聽了都想吐」、「非常恐怖的職場黑暗面」。

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