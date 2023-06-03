台南市余姓母女上個月8日在北區成功路與忠義路口的斑馬線上過馬路時，遭杜姓孕婦駕車衝撞，造成女童死亡、母親重傷的悲劇，更引發台灣社會「行人地獄」爭議。而今（3日）也是女童的公祭日，余父在臉書貼出公祭的時間地點，希望關心這事件的社會大眾，都能陪女兒走最後一程。

余父在臉書發文公布，女兒的公祭定在6月3日，地點是在台南市立殯儀館（國民路）懷澤廳，只要是關心女兒的人，一定都能前來參加，至於奠儀金的部份，只收取親友或公家機構的慰問金，公祭時間大約在11點後，而10點半家祭後會先播放女兒的記錄片，歡迎想觀看的民眾前來。

余父深夜也感慨表示，明天就是女兒的「畢業典禮」，不知道有多少人會來參加，也不知道有多少人還在關心，「爸爸想跟你說的是，你這輩子功德圓滿了，因為你的犧牲，讓政府看見行人安全的重要，做出許多改善措施，或許這些改善，無法完全避免事故發生，但至少減少了發生的幾率」。