民進黨內性騷擾事件連環爆，立法院長游錫堃今天（3日）回宜蘭參加慧燈中學26周年校慶典禮，游錫堃接受媒體訪問時強調，性騷是零容忍，看到執政黨、一個重要政黨發生這樣的事情是不應該。

游錫堃說，性騷是零容忍，發生這種事情非常不好，他看到民進黨包括主席、秘書長，所有涉及的相關人士，都已經有道歉；執政黨、一個重要政黨發生這樣的事情是不應該，但因為我們是民主社會，所以大家都很願意去反省，希望這次發生以後，未來希望不要有這種事情發生，任何地方都不要再有性騷擾事件發生。