張立東主持的Up直播《藝外爆紅》邀請到近期話題不斷的微笑女神「阿樂」林妤臻擔任來賓，張立東十分興奮，一開場就拿出阿樂遠赴泰國拍攝的最新寫真集翻閱，讓直播觀眾眼睛大吃冰淇淋，已是多年好友的他們，直接回憶起過往錄影的荒謬史，直言曾穿比基尼跟小學生打躲避球最誇張，隨後談到減肥是否會讓上圍縮水的話題，阿樂也大方承認：「真的會變小。」坦言減肥小了2個Cup。

阿樂從電競實況主發跡，因某次節目上穿著比基尼展現E級好身材而爆紅，也同時有了隱乳系女神的稱號，之後便通告不斷還發行了個人寫真集，開出演藝事業紅盤，這次登上藝外爆紅節目對決酸民，一開頭就談到過往比基尼打遍天下的荒妙史，笑稱那時候每個節目都要她穿比基尼，最荒妙的一次甚至穿著跟小學生打躲避球，令當時也同為錄影嘉賓的張立東激動大喊：「場上突然出現好幾顆球！」笑翻一票網友。

近期瘦身有成的阿樂也分享減肥經驗，表示當時因為身材較為豐滿，時常遭酸民攻擊而決心減肥，為了維持減肥的意志力，在吃飯前或肚子餓的時候都會刻意去想酸民們攻擊自己身材的話語，甚至還截圖存在手機裡不時看一下砥礪自己，每天都吃非常少，一個月至少瘦了3公斤，隨後也補充表示，雖然瘦了但身體真的也變很差，呼籲大家不要學，減肥還是適當飲食搭配運動才是最好的方式。

後續聊到了減肥是否會導致上圍縮水的話題，個性爽朗的阿樂也大方承認：「真的會變小！」坦言自己因為減肥的關係導致罩杯小了2個Cup，已由E奶變成C奶，讓張立東與工作人員們驚呼：「看不出來有縮水耶！」

最後針對網友們的擇偶提問，阿樂也有問必答，表示不太看外表，幽默跟聊的來比較重要，圈內則是很欣賞坤達與鼓鼓這類型的男生，兩人除了專情外也很樂於展現疼愛另一半的那面，期許未來也能遇到這類型的對象。