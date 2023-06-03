天使隊投手大谷翔平3日登板對戰太空人，首局就遭到阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）兩分炮狙擊，菜鳥喬克斯（Corey Julks）也在6局下追擊兩分炮，大谷6局失5分承擔敗投（5勝2敗），用掉107球，自責分率成為3.30。太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）7局無失分，送出7次三振，率領太空人6比2摘得主場勝利。

太空人潘尼亞（Jeremy Pena）首局敲出平飛安打，天使三壘手厄薛拉（Gio Urshela）守備失誤被跑到二壘，大谷暴投又被潘尼亞溜上三壘。在失分壓力之下，大谷連發火球也無法解決阿瓦瑞茲，反被他把一顆滑切球撈出中外野牆外，兩分全壘打！

大谷第2局展現神威連續K掉3位打者，但是第5局又被潘尼亞、阿瓦瑞茲兩人上壘，後面布瑞格曼（Alex Bregman）安打再取1分。6局下菜鳥喬克斯在1好3壞的優勢下出大棒，左外野的兩分全壘打！

天使打線遭到瓦德茲牢牢壓制了7局，直到第8局才有祖瑞（Brandon Drury）、沃德（Taylor Ward）安打討回兩分。擔任投手第一棒的大谷4打數掛零，獲得1次四壞保送，卓奧特（Mike Trout）也繳白卷，第四棒沃德3安猛打賞。