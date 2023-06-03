康和證指出，主管機關已要求全部上市櫃公司自今年起，依資本額規模、分階段於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年完成查證，以此達到企業碳排放資訊揭露，康和證均提早達成目標時程，實踐對永續環境的承諾。

康和證董事長鄭大宇表示，獲得「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」國際認證就是成就環境共好，且讓永續發展成為康和DNA，以去年為溫室氣體盤查基準年量化碳足跡，往後每年持續推動溫室氣體盤查，制定更好的減碳目標與行動方案，加速企業永續發展轉型。

康和證落實推動ESG，除成立永續發展委員會外，並於1月取得ISO 45001職安衛生管理系統、ISO 14001環境管理系統認證，同時從節能減碳E化、溫室氣體與能源管理、綠色採購與供應商管理等三大面向，大力推動綠色低碳永續環境，積極展現與國際接軌的決心。

康和證自2019年起提供跨據點服務機制，客戶可至就近的營業據點跨據點申辦各項作業，同年提供線上開戶服務，客戶可採電子化方式開戶，大量減少因實體開戶產生的碳足跡，且新金部的自訂槓桿股權選擇權商品交易帳單，已全面性採電子化寄送作業。

康和證表示，溫室氣體盤查認證就是要使企業減少溫室氣體排放，共同實踐對永續環境的決心，未來將持續推動、鼓勵客戶使用電子帳單，以減少紙張消耗，達到節能減碳成效。