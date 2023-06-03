美國總統拜登今天罕見從橢圓形辦公室向美國人民發表演說，他提到，國會經過數週辯論終於通過債務上限法案，拯救了國家免於「經濟崩潰」。

美國總統在橢圓形辦公室發表演說，向來僅限於國家遭逢特殊危險或發生重大事件的時刻。

法新社報導，拜登坐在具有歷史意義的「堅毅書桌」（Resolute Desk）後，透過黃金時段電視直播告訴人民，這項解開民主黨與共和黨之間僵局的法案，是「沒有人完全滿意」的一種折衷。

他說：「我們避免了經濟危機和經濟崩潰…沒有比這更高的風險了。」

拜登說，他明天會將法案簽署成法，授權政府延長所謂債務上限並展延借貸。

美國財政部曾警告，如果過了本月5日仍未解決債務上限問題，美國的31兆美元債務可能會違約。而美債違約又可能引發市場恐慌、大量失業和經濟衰退，影響遍及全球。

拜登說：「沒有比這個更嚴重的災難了。」

他利用這個機會表現出令人安心、冷靜的語調，談話中不時輕笑或微笑，他讚許在野的共和黨人誠懇談判，同時向人民保證，他從未感到如此樂觀。

拜登說，國會現在保住了「美國全部的信心和信用」。

但即使聯邦參眾兩院上週為了達成協議而擱置歧見，美國經濟的信譽也受到了打擊。國際信評機構「惠譽」（Fitch）今天表示，雖然美國已通過債限法案，仍暫時將美國的AAA信用評等留在負面觀察名單。

正爭取於2024年總統大選贏得連任的拜登將化解債限危機視為一場勝仗，這展現了他的談判能力，也凸顯他在愈來愈極端的政治環境中代表一種溫和聲音。

拜登說：「我要表揚（聯邦眾院）議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。大家知道，他和我，我們和各自的團隊，可以和睦共處，把事情做好。」他還說，共和黨的談判代表「非常正直，彼此尊重」。