民進黨近日性騷事件持續延燒連環爆，儼然成為民進黨版「＃MeToo」事件。對此行政院長陳建仁3日在基隆出席「自行車嘉年華」活動表示，針對多起被爆出的性騷案件，感到相當不捨痛心，應給予受害人最好的保護，並加強推動性平教育，政府與民間也要建立有責的性平通報機制，不讓受害者遭受二度傷害。

近日民進黨性騷事件連環爆，至3日上午受害人指控遭受性騷及性侵案件就高達8例，且未有平息跡象，如同先前在國外爆發的「＃MeToo」事件一般，也衝擊到民進黨總統立委大選的選情。媒體人周玉蔻並要求時任民進黨副秘書長林飛帆應該負責並退選，否則會拖累全黨。而總統蔡英文及副總統賴清德亦相繼為性騷事件處理不當而道歉，並表示要嚴肅面對性騷案，保護受害人。

對此行政院長陳建仁3日上午於基隆出席「自行車嘉年華」活動時表示，近日看到多起被揭露的性騷擾案件，對於受害人的經歷，都感到相當地不捨和痛心，他認為應該給予受害人最好的保護。

陳建仁說，無論是政黨，或者是政府機關、民間團體，對於性騷擾或是性侵犯的事件，絕對是「零容忍」，政府也要持續來加強推動性平教育

陳建仁強調，也要讓性平事件發生的機會降到最低，政府和民間也要來建立一個安全而有責的性平通報及處理機制，讓受害者不要再受到二度傷害，讓性平教育還有性平觀念，能夠落實到社會上的每一個角落。