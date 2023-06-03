印度東部的奧里薩省（Odisha），當地時間2日發生發生3列火車相撞的重大事故，目前造成至少207人喪生、900多人受傷。蔡英文總統今在推特表示，為受事故者祈禱。

蔡英文指出，為所有受印度火車事故影響的人祈禱。

她說，向遇難者及其家屬表示衷心的慰問，希望救援行動能夠拯救所有需要幫助的人。