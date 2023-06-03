有些人買衣服會選比較特別的圖案，命理老師廖美然提醒，千萬不要選「骷髏頭」，因為容易吸引一些靈體；她遇過一位女孩子在背後刺青刺了骷髏頭，甚至開光（持咒），結果運勢變得超不順，不但生完小孩被拋棄，連工作都丟了。

活動主持人TAKE在《新聞挖挖哇》節目中分享自身經歷，有次一群朋友到泰國玩，逛到一間服飾店，其中一位朋友買了幾件骷髏頭圖案的衣服，隔天穿上後身體開始不舒服，後面行程都沒辦法參與。

TAKE表示，這位朋友有天又穿泰國買的骷髏頭衣服出門，樓下鄰居阿嬤看到忍不住問，「你怎麼這麼愛穿這件衣服啊，這件衣服看起來怪怪的，讓人不舒服！」勸他別再穿。

後來朋友到廟裡詢問師父，師父一看就說「衣服上有東西，全部都跟回來了！」朋友趕緊把衣服處理掉，TAKE得知這件事後，也不敢買任何骷髏頭圖案的東西。

廖美然也分享案例，一位漂亮女生在背後刺青刺了一個骷髏頭圖案，還請人開光，接著開始諸事不順，生完小孩被另一半拋棄，甚至連工作也丟了；廖美然直呼「背後不要亂刺青，更不能刺骷髏頭」，因為有些靈體會以為骷髏頭和祂們同類，容易吸引上身。

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