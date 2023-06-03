新北市汐止昨（2）日晚間發生男女朋友吵架揚言開瓦斯自殺的案件，後來經警方溝通、勸說，揚言引爆瓦斯的邱姓男子（37歲）才打消念頭，並配合警方逮補，訊後依公共危險、恐嚇、妨害自由、侵入住宅等多項罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，嫌犯邱男近期因與女友何姓女子（47歲）近期因感情不睦鬧分手，邱男心有不甘，昨晚6時許，竟攜帶2桶4公斤的瓦斯桶、木炭以及瓦斯噴燈等，到何女住處談判希望復合，不過最後談判破裂，邱嫌竟將對方反鎖在屋內，並揚言要引爆瓦斯自殺。

警方接獲報案後不敢輕忽，立即派遣5名警力到場，先協助消防人員疏散住戶、管制交通，後續由分局長率副分局長、偵查隊正副隊長等幹部到場指揮，最後由分局長親自出面與邱男進行溝通，在一番勸說下，邱男態度軟化，終於配合開啟大門，由警方依現行犯逮補，而邱、何二人都沒有受傷。

警方將邱男帶回警局偵訊，訊後將全案依公共危險、恐嚇、妨害自由、侵入住宅等罪移送士林地檢署偵辦並建請檢方聲押。

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