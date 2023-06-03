攝護腺肥大是年長男性常見好發的疾病，想要預防可從哪些方面著手？對此，泌尿科醫師高銘鴻指出，攝護腺肥大常與年齡、家族史等不可控因素有關，但日常生活仍可透過4種可控因素來預防，包括避免憋尿、服藥注意、避免過度肥胖及避免過度飲酒等，其中像是愛吃肉與高脂食物的人，易好發攝護腺肥大。另外，營養師陳宗裕分享，攝取富含鋅、硒、植化素的天然食物，也有預防攝護腺肥大的效果。

醫師高銘鴻在臉書粉專發文表示，攝護腺肥大又稱良性攝護腺增生（Benign prostate hyperplasia，BPH）或前列腺肥大。主要是攝護腺出現異常增生，引起尿道、膀胱的問題。而造成攝護腺肥大常與年齡、家族史有關，都屬於不可控的因素。但有些生活方式與飲食習慣是和攝護腺肥大，甚至攝護腺癌有關。他並分享4個預防性的保健方法：

1、避免憋尿：高銘鴻說，憋尿雖不會造成攝護腺肥大，但會加重攝護腺肥大的症狀和引起其它問題。

2、服藥注意：高銘鴻指出，如感冒藥、暈車藥、過敏藥等含抗乙膽鹼或抗組織胺的藥物，會抑制膀胱收縮。

3、避免過度肥胖：高銘鴻提醒，愛吃肉或習慣攝取高脂食物的人，尤其是肥胖者罹患攝護腺肥大甚至攝護腺癌的比率，高於一般同齡人。因此，保持健康體重、規律運動可降低罹患攝護腺肥大和其它疾病機率。

4、避免飲酒過度：高銘鴻表示，偶爾小酌不至於影響，但過量飲酒會對攝護腺造成刺激。

營養師陳宗裕過去曾在臉書專頁提到，保養攝護腺的3個營養建議。首先是「礦物質鋅」，能夠抑制、延緩攝護腺肥大，食材有海鮮類、堅果、花生、動物肝臟等；另外是「礦物質硒」，能增加抗氧化力、減少發炎，食材如海鮮、牛肉、堅果等；再來為「植化素」，如茄紅素、薑黃等皆具抗氧化效果，也可預防攝護腺體的增生或者治療。在文獻中也有提及蔓越莓、南瓜等，有預防攝護腺肥大的效果。

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