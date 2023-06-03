一名女網友分享，媽媽不識字，因此從未傳簡訊給她，兩人聯繫都是透過打電話，結果在媽媽頭七這天，她的手機卻突然收到一封來自於媽媽的空白簡訊，靈異現象讓她看了淚崩，直呼真的好想媽媽，吸引3千多人討論，不少網友淚崩，滿滿洋蔥的靈異現象。

一名女網友近日在臉書社團《靈異公社》上分享，她的媽媽不識字，當初她買了一個折疊式的老人手機給媽媽使用，對方永遠都只用接聽電話與掛斷電話的功能。結果在媽媽頭七那天，她突然收到來自媽媽的「空白簡訊」，她看到以後抱著手機心痛到不能自己，忍不住再心底吶喊著「媽媽我好想你！」

女網友表示，看到那一封空白的簡訊，突然回憶起媽媽生前的點點滴滴，記得某一次她要幫媽媽修剪腳趾甲的時候，去買指甲剪的時候，老闆告訴她「指甲剪若剪壞可以拿回來店裡免費換！」而媽媽的腳指甲真的超厚，因此指甲剪的刀刃沒壞，但是軸心卻斷成兩節，記得那時候她和媽媽雙雙笑倒在床上。

女網友指出，媽媽那時候還開玩笑說，看來真的可以拿回去店裡面跟老闆換了，結果她還沒去換指甲剪，媽媽就先走了，讓她難過直呼「我還想要繼續陪伴祢，還想要拿祢愛吃的食物來逗祢開心！」

貼文引起網友討論，「節哀，媽媽會永遠愛你」、「媽媽在講你不要哭喔」、「無字的情批」、「媽媽還是在身邊，別哭」、「媽媽是想告訴你，她一直都在身邊守護著你，要妳不要為她難過擔心」。原PO也留言回應說，這則簡訊她一直捨不得刪，這是媽媽給她最後的一次來電。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！