六龜大佛聳立於山林間氣勢莊嚴。（柯宗緯翻攝）

旗津星空隧道是近來熱門的打卡熱點。（柯宗緯翻攝）

399通勤月票上架後民眾反映熱烈。（柯宗緯翻攝）

高市推出399通勤月票後，廣受民眾好評，除對通勤上班族、學生是一大福音外，也可提供環保永續旅行新選擇。觀光局指出，國內遊客購買399票卡或QRCODE，就能以高CP值價格，輕鬆暢遊大高雄，感受全台獨有山、海、河、港多元觀光魅力。

高市觀光局長高閔琳表示，市府將通勤月票由1250元降價至每月399元，吸引眾多市民與遊客搶購，每天僅需花費13元，就可無限搭乘高雄市內捷運、公車、輕軌、渡輪、公路客運，及前30分鐘免費騎乘YouBike，預計7月再加入台鐵高雄區間列車，尤其是納入公路客運、偏鄉「公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」等多元運具，真正滿足一票輕鬆暢遊大高雄的需求。

高閔琳指出，不論旅客是想從市區到旗山、美濃、六龜、茂林、寶來、佛陀紀念館、田寮月世界、崗山之眼等知名景點多次往來，一卡就能搞定，補足旅程中的最後一哩路，大幅提升高雄旅遊便利性。

觀光局也順勢推出攻略，旅客可搭輕軌拜訪駁二藝術特區、棧貳庫、龍貓隧道或騎乘YouBike遊覽高雄流行音樂中心等，充滿文創氛圍的超人氣景點，順道品嘗米其林必比登推薦的「鴨肉珍」與「北港蔡三代筒仔米糕」等在地小吃，以及甫獲米其林入選的「貳哥食堂」。

另可坐捷運前往衛武營、大東藝術文化中心、美麗島站光之穹頂等知名地標，欣賞建築與藝術構成的人文之美，再循香前往入選米其林指南的「Stage 5」與「沐 創作季節料理」或是高雄日嚐366推薦的「倆伯羊肉」。

傍晚時分，搭渡輪到旗津享受海風吹拂、沙灘戲水、走訪古蹟與品味美食，更可在高雄燈塔與星空隧道前當起網美拍照打卡；想親近山林可搭乘公路客運、偏鄉「公車式小黃」，深入東高雄的旗山、美濃、六龜等區，體驗溫泉、山林步道與自然地景，飽覽世外美景之餘，再前往融合原民與台菜風味的米其林入選餐廳「阿香的廚房」。

觀光局說明，399元月票共分QR虛擬卡與實體卡，QR虛擬卡需下載MeNGo APP加入會員、輸入身分資料與照片，即可成為會員並於線上購買399方案；也可選擇到高雄捷運各站服務台或旗山轉運站購買實體卡（製卡費100元），再至MeNGo APP綁卡、申請會員即能以實體卡享有399優惠方案。