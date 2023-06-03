2023石觀音文化節登場，全程4.5公里的遊街活動，吸引許多民眾參與。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓3日出席石觀音文化節，盼各界持續推廣在地文化。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

每年農曆4月22日為觀音甘泉寺石觀音誕辰，桃園市觀音區公所與甘泉寺今日共同辦理2023石觀音文化節，全程4.5公里的遊街活動，吸引許多民眾參與。桃園市副市長蘇俊賓表示，非常高興看見觀音區各里及社區發展協會對在地文化的熱情，石觀音文化節也辦理「契兒契女共下轉妹家」活動，邀請石觀音的契兒、契女回娘家，是長年來的傳統文化，代表信徒感念石觀音的保佑，盼各界持續推廣在地文化。

蘇俊賓指出，自去年開始，「合境平安入庄遊街」成為石觀音文化節最大特色，藉此過程能讓更多人認識在地文化、社區關係更凝聚，未來桃市府客家局、文化局、民政局等單位也會持續合作，進一步落實在地文化及宗教發展。

觀音區長林國甯說，石觀音文化是觀音區的在地文化，也是地名由來，農曆4月22日為甘泉寺石觀音誕辰，市府每年補助觀音區公所辦理石觀音文化節，並與甘泉寺共同舉辦「石觀音祭典」，由契兒契女們回到甘泉寺加持及祭祀感恩祈福。

林國甯表示，今年也邀請在地各協會與社團、國高中小學校踴躍參與合境平安入庄遊街活動，以宗教民俗特色發揮各式創意展現活力，希望打造融合信仰傳統、文化特色與復古新創意的嘉年華，讓更多人共同參與，一同感受客庄文化魅力。