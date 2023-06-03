民進黨連日來性騷擾事件傳聞不停，今（3）日又傳出「小英之友會」也傳出性騷擾，小英之友會全國榮譽總會長陳時中表示「會在單位裡面成立一個小組，相關調查與討論，在法律上予以適當的協助」，資深媒體人黃揚明也在臉書提到性騷的行為人。

民進黨性騷事件連環爆，一名過去在台北市小英之友會服務的女子陳述自己過去在小英之友會服務期間遭遇的性騷擾事件，對此，身為小英之友會榮譽總會長、前衛福部長陳時中表示，處理性騷擾有一定的程序。

陳時中今出席「北市公共衛生師公會成立大會」，針對小英之友會的性騷事件，他表示，會在單位裡面成立一個小組，相關調查與討論，在法律上予以適當的協助，還是要強調，尊重當事人意願，這都是很重要的程序。

對此，資深媒體人黃揚明在臉書直接點出，這篇報導中的性騷擾加害者「相當重要人士」，就是稍早提及的人士，不知道高層要不要好好瞭解一下來龍去脈！

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