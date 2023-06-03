苗栗市上午發生一起嚴重氣爆事故。位於市區鬧區的天雲街南苗商圈一處店面，在10點18分許發生驚悚氣爆，現場碎片飛散，連店門口擺攤的攤位都被炸飛，現場猶如轟炸場景，現場有3位民眾灼傷，1位民眾遭到噴濺玻璃割傷。苗栗縣政府消防局獲報立刻派員前往救援，並將3民受傷民眾送醫，目前正在了解氣爆發生原因

由於氣爆現場是苗栗市最熱鬧商圈，假日上午人潮聚集，氣爆發生當下，民眾驚恐走避，受傷3人都受到多處灼傷，目前均無生命危險，根據初步調查，疑似為當時尚未營業的店面瓦斯外洩爆炸，真正原因還待釐清。