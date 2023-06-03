新竹市部分教科書採循環使用，常見破損及畫痕。（廖子齊提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府推出「免費教科書」政策，然而市議員廖子齊指出，市府雖每年補助部分費用，但學校仍需自籌剩餘費用，造成破爛「循環教科書」出現，建議市府改採使用者付費，勿讓學校買單。市府表示，免費教科書會以不影響學習權、不收費方向推動，後續也將調查評估，是否改使用者付費。

廖子齊表示，市府目前針對國中每學期補助435元，國小則補助590元的教科書費用，以111學年度第2學期康軒版教科書為例，教科書費總共是1190元。她指出，扣除教育部的補助上限後，剩下的600元竟然是要由各校自行吸收，對學校已造成不少財政負擔。

廖子齊指出，免費教科書政策做半套，也衍生後續學校使用「循環教科書」問題，她說循環制度原意是為避免教科書成為一次性消費產品，但在教科書補助限制下，卻成為學校節省開支的惡性循環問題，並拿出一疊循環教科書，早已被畫線塗鴉且脫頁斑駁，不堪使用。

廖子齊認為，免費教科書「假免費、做半套」，導致學校不得不找出路，選擇將本土語言教材循環使用，導致學童上完課不能複習，只有考試前才能帶回家。她也建議，應效法苗栗縣採取「使用者付費制」，僅維持對弱勢家庭的補助，另本土語言教材不應納入循環教科書，要讓學童能隨時使用。

對此，市府教育處回應，免費教科書是立意良善的政策，會持續以不影響學生的學習權且不另向家長收費的方向推動，也會協助學校辦理。另外，考量到竹市為科技城，隨教室內陸續使用科技設備，未來也將朝科技或電子教科書發展，輔助實體教科書教學。

教育處也指出，因紙張成本上漲，市府免費教科書政策每年要編列5000萬元，若能將經費做更多元的運用，也有助於整體教育發展，後續將針對家長與學校端問卷調查，評估是否改為使用者付費。

教育處也說明，根據「新竹市國民中小學教科書循環再運用獎助措施實施計畫」規定，循環教科書可從竹市自編教材、藝術與人文、綜合活動、健康與體育等領域著手，學校可據此領到獎助金挹注校園設備等，針對本土語言教材的循環利用，後續也會再與學校討論。