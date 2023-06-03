新北市議員卓冠廷（右）與三峽龍恩里長黃家賢（左）、三峽區公所和工務局的討論，決定採用新型路燈進行替換，並且將位置放到邊緣，盡量創造出行人可以順利通行的空間。（摘自新北市議員卓冠廷臉書）

新北三峽北大特區國際一街的人行道，當初規畫時因考量日後土地開發會退縮，所以部分路段人行道寬度僅為最低標的90公分寬，但又安置了50公分寬的舊型路燈基座，造成民眾行走障礙，工務局採用新型路燈進行替換，並且將路燈基座放到邊緣，增加行走空間，打造行人友善環境。

「行人地獄不是無解！！」民進黨新北市議員卓冠廷表示，三峽北大特區國際一街的人行道，留下的空間比肩寬還窄，民眾必須側身才能通過，手拿東西或推嬰兒車時，就得離開人行道走到馬路上才能通行，相當不便。

卓冠廷說，這個問題困擾了地方數十年，他與龍恩里長黃家賢、三峽區公所和工務局的討論，決定採用新型路燈進行替換，並且將位置放到邊緣，盡量創造出行人可以順利通行的空間。

「這個方案雖不完美，目前也僅更換2座新型路燈，但希望能成為一個示範，未來可運用相似工法解決路燈擋道的問題」，卓冠廷指出，類似的情形在北大特區非常多，他將會要求全面檢討北大特區的行人空間，真正還給民眾舒適的行走環境！