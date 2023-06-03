91歲的浙江大學退休教師王坤森，從2012年起開始靠回收廢舊物品賺錢幫助家庭有困難的學生助學。10多年來資助了7位孩子上了大學，甚至設立「王坤森助學金」。直到今年5月29日，王坤森的妻子王秀雲奶奶因腦中風離世。在老伴走後第二天，他仍貫徹持續撿回收品做公益，雖然傷心不已，但他說「生命不息，行善不止」。

對於為什麼要拾荒助學？王坤森說，雖然可以用退休金資助學生，但用自己的勞動去捐資助學更有意義，「我年紀大了，做不了其他工作，但撿垃圾也沒什麼不好意思的，幫助別人，就要拿出自己的行動和誠意來」。他也說，幫助貧困學生是我一生的信念，現在還沒死就要一直做下去。

曾是一名部隊軍官轉業的王坤森，從在浙江醫科大學（現浙大醫學院）從事國防教育工作直至退休。從2012年起，老人開始拾荒掙錢助學。入夜時刻總推著一輛三輪車走遍家附近的街道撿回收品，白天便在自己院裡整理一摞摞紙板、瓶瓶罐罐，一天下來賣掉能換來約15元（人民幣，下同）。

加上善心人士資助，讓王坤森名下助學金已經累積超過70萬元，也在2023年秋冬學期開始，每年擬計畫分配約3.5萬元理財資金資助7至9個浙大大學學生完成學業。

提及剛過世的妻子，王坤森說，每當他深夜出門做回收時，王奶奶總是勸他，「她生前嘴上一直反對我撿垃圾，但十多年了其實一直在默默幫助我支持我。」

甚至2021年七夕節時，王坤森曾聯繫媒體，說想在這個特別的日子給多年來默默支持他的老伴送上一份特別的禮物。後來在志願者的幫助下，王坤森用鄰居送來的舊雜誌看著教程，做了一捧廢紙「玫瑰花束」，並親手送給正在整理廢品的老伴。