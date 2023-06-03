百萬YouTuber蔡阿嘎近期推出一系列日本旅遊相關的影片，其中一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店，蔡阿嘎拜託你千萬別去吃！」慘遭炎上；對此，蔡阿嘎虛心受教，發布道歉文也下架該支影片。

一名網友今（3日）在Dcard以標題「蔡阿嘎丟臉丟到日本去」發文，指出蔡阿嘎在該支影片中有5個缺失，對店家裝潢先入為主的批評、拍攝時占據公共通道、超高標準審視平價美食、好幾個人只點一份餐共食、仗著日本人聽不懂公然嘲笑。

原PO強調，每個人的口味喜好皆不同，可以不喜歡店家煮的餐點，但沒必要特別拍出來嘲笑，尤其蔡阿嘎拍攝其中一家店時，老闆還貼心地遞上一罐胡椒鹽，提供給他們加在料理內，蔡阿嘎一行人卻繼續評頭論足，原PO不禁叫屈：「真的很不捨，老闆都不知道已經被說得多難聽」

此文一出，不少網友都認同原PO的觀點，留言批評蔡阿嘎：「身為臺灣YTB長青樹還做這種事…有夠丟臺灣人的臉」、「曬小孩的人真的為了流量越來越瞎欸」、「這個影片我有看，我也覺得行為超誇張，而且根本是奧客行為，看了覺得店家超可憐，不過蔡阿嘎其他影片還是不錯的」。

眼見風波越燒越烈，蔡阿嘎今（3日）在IG限時動態道歉：「之前有一部日本旅遊影片引發了一些討論，目前已經將影片下架處理了，往後會更謹言慎行，謝謝大家都還願意針對我們影片，給出很棒很好的建議！」