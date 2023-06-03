李姓白牌車司機前年載1名女子小庭（化名）回家時，見她已醉到不醒人事，扶她上樓進房後，竟對她性侵，小庭驚醒後，他還不肯結束，甚至還出手毆打她，導致她全身是傷。法官依強制性交罪判李男徒刑4年6月。可上訴。

判決指出，2021年9月26日清晨7點多，小庭和友人聚餐後，由1名李姓白牌車司機載她回家，一上車她醉到不醒人事，李姓男子開車送她到家後，藉機攙扶她上樓至住處內。

到房間後，李男竟未離去，反而趁小庭無法抗拒，褪去她身上的衣物，性侵得逞，她發現驚醒後，奮力掙扎，但沒想到李男仍不肯放過她，甚至還出拳毆打小庭，導致她全身都是傷，最後小庭奮力掙扎，將他推出門，並報警驗傷。

高雄地院審理時，李男否認侵犯，但法官檢視小庭身上的傷勢，發現她左臉頰及雙側耳前腫及瘀青、左上臂外側瘀青、右上臂、胸前及腹部疼痛等傷害等，實難想像是她自傷，且事後小庭情緒出現相當大的起伏，多次就醫，法官根據相關事證，依強制性交罪判李男徒刑4年6月，可上訴。

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