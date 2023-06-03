埃及本週四（1日）颳起巨大的沙塵暴，狂風夾帶橘紅色的塵土，硬生生把首都開羅市中心一座大橋旁的廣告看板吹倒，1輛汽車和1台摩托車不幸被砸中，造成1人死亡、5人受傷；作為全球最繁忙航道之一的蘇伊士運河也因為能見度太低，暫時中斷所有航運作業。

埃及27日被沙塵暴籠罩，首都開羅能見度低，空氣品質惡劣。（圖／路透）

綜合外媒報導，這場沙塵暴來得又猛又急，瞬間風速超過每小時50公里，導致許多用路人一時來不及閃避，開羅市中心「10月6日大橋」（6th October Bridge）旁一座大型廣告招牌應聲倒塌，擊中當時正好經過的車輛，釀成數人死傷。

Cairo and South Upper Egypt… a sand storm now pic.twitter.com/Y1FP73mXwh — Hany Ragy (@Hragy) June 1, 2023

不只首都交通大亂，國際重要航道蘇伊士運河也遭到沙塵暴侵襲，在河面上颳起4公尺高的大浪。從行經船隻拍下的畫面可以看到，滾滾黃沙橫掃而來，遠看宛如一道數百公尺高的巨牆，籠罩整片天空，運河沿線2座港口因此被迫暫時關閉，所有船隻暫停進出。

Sandstorm hits Egypt



▪️ A massive sandstorm resulting in zero visibility prompted the closure of the ports of the Suez Canal. Several buildings and vehicles were damage#Sandstorm #Egypt #SaturdayMorning#AmazingVideo



Video courtesy... @SputnikInt pic.twitter.com/nC9JcmCm2n — Shadab Ahmed (@ShadabPost) June 3, 2023

2021年3月，長榮海運旗下的超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）發生擱淺，當時也是因為沙塵暴來襲、影響能見度，導致船體失控偏離航道，運河交通因此癱瘓將近一星期。

春天是埃及發生沙塵暴的主要季節，衛生部指示民眾應盡可能待在室內，外出時建議配戴口罩並減少待在戶外的時間。