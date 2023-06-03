響應世界自行車日，交通部觀光局舉辦「2023世界自行車日-單車遊程嘉年華及全台環騎」活動，並規劃全台45條環島路線，新竹市府3日響應活動，號召自行車車友參加騎遊環台，也為小騎士們量身訂做親子漫騎PushBike體驗，也規畫一系列闖關、抽獎活動。

隨著環保意識逐漸抬頭，自行車也成為推動永續城市的重要工具之一，交通部觀光局舉辦單車遊程嘉年華及全台環騎活動，3日由各縣市政府與交通部所屬機關聯合啟動，透過「環騎圓夢APP」上的軌跡圖，合作串連畫出美麗的台灣輪廓。

新竹市政府3日也與交通部觀光局參山國家風景區管理處，共同響應世界自行車騎遊環臺活動，號召逾80名自行車車友參加騎遊環台，由市府祕書長張治祥、參山國家風景區管理處副處長湯維堯帶隊領騎，與車友們從起點新竹眷村博物館出發。

這次活動中，市府也為小騎士們量身訂做「親子漫騎PushBike體驗活動」，透過闖關遊戲設計以及專業講師教學，讓孩子們在體驗中也能吸收自行車相關知識，另有創意彩繪紙傘體驗、交通安全小挑戰以及摸彩活動，增添更多親子間的樂趣，歡度開心假日時光。

張治祥表示，市府大力推展低碳運具，今年新竹市的Youbike站點6月不但會突破百站，也將以桃竹竹苗的平台聯合向中央提案爭取大眾運輸優惠月票方案，盼給新竹市民更舒適便利的低碳運輸生活。

副市長蔡麗清也到場同樂，她說，感謝老天賜與風和日麗的好天氣，讓大家體驗海風與陽光交織的熱情，市府與交通部觀光局攜手辦理自行車系列活動，體驗大自然與17公里海岸線美景，更可以一覽新竹市豐富的文化底蘊，歡迎民眾來新竹市騎車、漫步，欣賞無敵海景。

市府城銷處補充，這次活動共有13個地方政府共同響應，並分為北、中、南部3主場活動、全台環騎及地方政府響應活動，現場安排創意彩繪紙傘DIY，還有交通安全闖關，民眾完成打卡任務，可兌換限量摸彩券，有機會抽到20吋折疊腳踏車、滑步車及新竹伴手禮等19項獎品。