近日有網傳截圖顯示，武漢市蔡甸區回覆民眾提問時指出市商務局剛與迪士尼展開初步洽談落戶當地武漢。但據澎湃新聞引述上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁Murray King （王凱）3日上午代表迪士尼方面回覆，證實這是假新聞。